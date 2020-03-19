Самостоятельно движущаяся по полу между кресел самолета закуска попала на видео

Видео: @kadycarrougher / Twitter

В сети появилась видеозапись, на которой запечатлено, как упаковка с едой самостоятельно перемещается по полу в салоне самолета. Ролик заметили в Daily Mail.

На размещенных в сети кадрах видно, как упаковка с закуской быстро движется между рядами кресел, а немногочисленные пассажиры с недоумением наблюдают за ней.

По информации издания, запись была сделана в понедельник, 16 марта, во время перелета американской авиакомпании Southwest Airlines из Далласа в Орландо. Известно, что бортпроводница рейса намеревалась таким образом поднять настроение 29 пассажирам, которые летели полупустым бортом на 175 пассажиров, и положила упаковку с едой на пол перед взлетом, и когда лайнер начал движение, она скатилась в хвостовую часть салона.

11 января сообщалось, что неизвестная пассажирка самолета взяла на борт необычный перекус и вызвала споры среди пользователей сети. На кадрах ролика было видно, как женщина достает из стоящей на коленях сумки пучок сельдерея и поочередно начинает отламывать и есть стебли.

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