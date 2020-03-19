Пьяная авиапассажирка рванула в кабину пилотов и была наказана

Неизвестная авиапассажирка напилась во время перелета, рванула в кабину пилотов и была наказана. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел на борту самолета Malaysia Airways, направлявшегося в лондонский аэропорт Хитроу. Во время полета пьяная женщина, имя и национальность которой не раскрываются, начала вести себя агрессивно, а затем предприняла попытку проникнуть в кабину пилота.

Экипажу лайнера удалось утихомирить нарушительницу без вреда другим пассажирам. Сразу после приземления в Великобритании ее передали полиции. Женщину арестовали за дебош и пьянство на борту самолета.

Ранее в марте российский турист оголился на борту самолета после неудачной попытки прорваться к пилотам. В процессе набора высоты дебошир вскочил со своего места и безуспешно попытался попасть в кабину, после чего принялся открывать один из аварийных выходов. Потерпев неудачу, он разделся. При этом россиянин не реагировал на замечания попутчиков и требования членов экипажа.

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