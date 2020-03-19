Сахар оказался причиной преждевременной смерти

Богатые сахаром диеты оказывают негативное влияние на здоровье независимо от ожирения и обезвоживания и могут быть причиной преждевременной смерти. К такому выводу пришли ученые Лондонского института медицинских наук, сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи провели эксперименты на мухах, изучив воздействие сахара на их выделительную систему. Оказалось, что избыток углеводов способствует накоплению мочевой кислоты, которая является конечным продуктом расщепления пуринов, входящих в состав ДНК. Сама кислота склонна к кристаллизации, что приводит к образованию камней в выделительной системе. Появление камней можно было предотвратить с помощью препаратов, блокирующих выработку мочевой кислоты, а также обильного питья.

Однако спровоцированные сахаром нарушения в метаболизме пуринов ограничивают продолжительность жизни у насекомых. Исследование с участием людей показало, что потребление сахара связано с ухудшением функции почек и повышения уровня пуринов в крови и у человека.

Накопление мочевой кислоты вызывает появление почечных камней у людей, а также подагры — формы воспалительного артрита. Уровни мочевой кислоты также повышаются с возрастом, что может предшествовать различным метаболическим заболеваниям, таким как диабет.

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