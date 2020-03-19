США дали советы времен Второй мировой войны для борьбы с коронавирусом

США могут побороть распространение коронавируса с помощью экономических мер, которые применялись в годы Второй мировой войны. Об этом поразмышлял профессор истории Университета Северной Каролины в Шарлотте Марк Р. Уилсон для Politico.
Он напомнил, что в настоящее время в связи с пандемией коронавируса мир сталкивается с серьезными вызовами, в частности, с необходимостью наращивания производства медицинского оборудования, гигиенических предметов и тестов на коронавирус. Подобную проблему Вашингтон смог решить около 80 лет назад, когда встала проблема нехватки военной техники на фронтах Второй мировой войны. В связи с этим Уилсон дал советы государству в сфере экономической политики, основанные на уроках тех времен.
По мнению профессора, ускорить производство необходимых для сдерживания пандемии товаров позволит обещание государства выкупить всю продукцию, даже если она в итоге не понадобится. К такой мере США прибегали в 1940-х после опыта Первой мировой войны, когда осталось много невостребованной техники из-за стремительного завершения военного конфликта в 1918 году.
Эксперт убежден, что увеличить количество товаров позволит сотрудничество между компаниями, при котором они могли бы делиться разработками и технологиями. Он приводит в пример поведение таких гигантов, как Ford Motor Co., General Motors, Boeing и Lockheed, перенимавших идеи у конкурентов в ходе Второй мировой войны.
Другим эффективным примером из истории Уилсон считает строительство новых заводов, которые тогда оплатило правительство США, однако эксплуатировали их частные компании. Эта модель может оказаться полезной в случае нехватки важнейших товаров, таких как маски, и невозможности ждать финансирования строительства частным сектором. В случае же, когда нарушаются традиционные цепочки поставок, историк рекомендует заменять импортные товары отечественными. Так, в начале 1942 года после успехов Японии в войне у США начались проблемы с поставками каучука из Индонезии, который использовался в производстве шин для военной техники. Тем не менее Вашингтону удалось построить с нуля крупную индустрию синтетического каучука.
В качестве последнего совета профессор напомнил введение ограничений на цены, специальных военных налогов и очень высоких предельных ставок подоходного налога с военных производителей. В 2020 году, приходит к выводу он, целевые налоги и меры контроля могли бы так же ограничить накопление и спекуляцию, повышая общественный дух.
Историк приходит к выводу, что текущий кризис показывает недофинансированность сектора здравоохранения и непонимание властью важности госинвестиций. Нынешним лидерам не удалось извлечь уроки из Второй мировой войны, заключает он.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк и повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения