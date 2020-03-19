США дали советы времен Второй мировой войны для борьбы с коронавирусом

США могут побороть распространение коронавируса с помощью экономических мер, которые применялись в годы Второй мировой войны. Об этом поразмышлял профессор истории Университета Северной Каролины в Шарлотте Марк Р. Уилсон для Politico.

Он напомнил, что в настоящее время в связи с пандемией коронавируса мир сталкивается с серьезными вызовами, в частности, с необходимостью наращивания производства медицинского оборудования, гигиенических предметов и тестов на коронавирус. Подобную проблему Вашингтон смог решить около 80 лет назад, когда встала проблема нехватки военной техники на фронтах Второй мировой войны. В связи с этим Уилсон дал советы государству в сфере экономической политики, основанные на уроках тех времен.

По мнению профессора, ускорить производство необходимых для сдерживания пандемии товаров позволит обещание государства выкупить всю продукцию, даже если она в итоге не понадобится. К такой мере США прибегали в 1940-х после опыта Первой мировой войны, когда осталось много невостребованной техники из-за стремительного завершения военного конфликта в 1918 году.

Эксперт убежден, что увеличить количество товаров позволит сотрудничество между компаниями, при котором они могли бы делиться разработками и технологиями. Он приводит в пример поведение таких гигантов, как Ford Motor Co., General Motors, Boeing и Lockheed, перенимавших идеи у конкурентов в ходе Второй мировой войны.

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Другим эффективным примером из истории Уилсон считает строительство новых заводов, которые тогда оплатило правительство США, однако эксплуатировали их частные компании. Эта модель может оказаться полезной в случае нехватки важнейших товаров, таких как маски, и невозможности ждать финансирования строительства частным сектором. В случае же, когда нарушаются традиционные цепочки поставок, историк рекомендует заменять импортные товары отечественными. Так, в начале 1942 года после успехов Японии в войне у США начались проблемы с поставками каучука из Индонезии, который использовался в производстве шин для военной техники. Тем не менее Вашингтону удалось построить с нуля крупную индустрию синтетического каучука.

В качестве последнего совета профессор напомнил введение ограничений на цены, специальных военных налогов и очень высоких предельных ставок подоходного налога с военных производителей. В 2020 году, приходит к выводу он, целевые налоги и меры контроля могли бы так же ограничить накопление и спекуляцию, повышая общественный дух.

Историк приходит к выводу, что текущий кризис показывает недофинансированность сектора здравоохранения и непонимание властью важности госинвестиций. Нынешним лидерам не удалось извлечь уроки из Второй мировой войны, заключает он.

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