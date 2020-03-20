В Москве изолировали полицейского после контакта с зараженным коронавирусом

В Москве изолировали участкового района Северное Бутово, контактировавшего с зараженным коронавирусом. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, полицейский посещал москвича, у которого впоследствии была диагностирована инфекция COVID-19. Участкового отправили на больничный.

В УВД Юго-Западного округа, в подчинении которого находится подразделение Северного Бутова, принято решение о выдаче на один территориальный отдел 20 медицинских масок и 100 миллилитров дезинфецирующего средства, при том, что в каждом работают 300 сотрудников, указывает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».

Между тем в МВД опровергли информацию о приостановке личного приема граждан в подразделениях ведомства. Издание «МВД-Медиа» сообщает, что распространяемый в соцсетях и мессенджерах скан приказа МВД является фейком. Изложенная в документе информация не соответствует действительности.

Газета «Коммерсантъ» сообщила 20 марта о принятых в правоохранительных органах мерах по снижению рисков, связанных с распространением коронавируса. Гражданам предложено направлять жалобы и обращения через электронную почту либо опускать послания в установленные ящики у входа в учреждения.

В управлении Следственного комитета России (СКР) по Восточному округу Москвы приостановлен прием граждан руководящим составом. В органах прокуратуры сообщили, что в ведомстве по возможности также ограничивается личный прием граждан.

Глава МВД Владимир Колокольцев до 1 июля запретил подчиненным выезжать в отпуска за границу.

По последним данным, в России выявлены 199 заразившихся коронавирусной инфекцией. Девять из них уже поправились и выписаны из больницы. Также вылечились трое российских пассажиров лайнера Diamond Princess.

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