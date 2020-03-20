Российский вертолет устроил сверхнизкий полет над морем в Сирии

Российский вертолет с военными на борту устроил сверхнизкий полет над водами Средиземного моря у берегов Сирии, пишет Al-Masdar News.
Летательный аппарат патрулировал прибрежные воды в ходе широкомасштабных морских учений, вероятно, близ территории Латакии, либо Тартуса, где расположен российский пункт материально-технического обеспечения ВМФ.
Как сообщало ранее 20 марта РИА Новости, фрегат «Адмирал Эссен», выполняющий задачи в Средиземном море, провел учения по противовоздушной обороне. Экипаж совершенствовал тактику ведения боя одиночным кораблем с надводными кораблями условного противника и организацию противовоздушной обороны корабля, рассказали в пресс-службе Черноморского флота.
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