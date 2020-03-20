В МВД Украины назвали эффективные меры по борьбе с коронавирусом

В МВД Украины назвали эффективные меры по борьбе с распространением коронавируса. Их перечислил советник главы ведомства Иван Варченко в своем Facebook.

По его словам Украине стоит перенять опыт Китая и разработать государственные меры по сдерживанию инфекции. Среди них — введение режима чрезвычайного положения на территории страны. Во время него сможет работать только бизнес, который важен для «жизнеобеспечения страны».

Также Варченко призвал установить особый порядок распределения продуктов питания. Ограничить необходимо и свободу передвижения: за нарушения правил будут выписывать штрафы. «Право на приватность личной жизни, личные данные и передвижение временно уступят место праву граждан на жизнь и здоровье», — подчеркнул он.

Ранее на Украине ограничили междугородние пассажирские перевозки на любых видах транспорта, в том числе поездах и самолетах, и закрыли метрополитен. Соответствующие меры ввели в действие с полудня среды, 18 марта. Пассажирский городской наземный транспорт продолжит работу, однако с ограничениями на число пассажиров — не более 10 или 20 человек в салоне в зависимости от размеров транспортного средства.

До 3 апреля на Украине объявлен карантин, закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия. С 17 марта Украина закрывает границы, в том числе прекращает авиасообщение. Также закрыты пункты пропуска и с самопровозглашенными республиками Донбасса.

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