Волки и росомаха сразились в тундре и попали на видео

Арктические хищники сразились в тундре и попали в объектив камеры. Снятое очевидцами на телефон видео опубликовано в YouTube.
На кадрах видно, как к лежащему на снегу волку подходит росомаха и начинает нападать, пытаясь прогнать противника. В ответ хищник пробует отвечать на выпады, но росомаха ловко уклоняется от атак и даже в какие-то моменты берет лидерство в свои лапы. На помощь приходит второй волк, но даже вдвоем им не легко оказывать сопротивление. В конце волкам все же удается победить, росомаха уходит, а они возвращаются на свои позиции.
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