Принц Гарри раскрыл с трудом принятое им решение из-за пандемии коронавируса

Видео: Invictus Games Foundation / YouTube

Герцог Сассекский записал видеообращение, в котором раскрыл с трудом принятое им решение отменить соревнования «Игры непобежденных» в связи с пандемией коронавируса. Видео опубликовано на канале Invictus Games Foundation на YouTube.

«Нам всем было невероятно сложно принять это решение, — признался принц Гарри на камеру. — Я очень благодарен каждому, кто за последние недели проделал огромную работу, чтобы найти любую возможность провести эти игры в более безопасном формате. Сейчас решение об отмене кажется нам лучшим вариантом, чтобы обезопасить зрителей и участников состязаний».

Герцог Сассекский предположил, что многих расстроит эта новость, и призвал взглянуть на ситуацию под другим углом. Он подчеркнул, что теперь у участников «Игры непобежденных» есть около 12 месяцев, чтобы стать еще сильнее как на физическом, так и на психологическом уровне.

«Я с нетерпением жду следующего сезона игр», — отметил он. В заключении герцог Сассекский попросил у участников состязаний прощения и призвал их бережно относиться к своему здоровью.

В «Играх непобежденных» принимают участие бывшие или действующие военнослужащие, ставшие инвалидами. Принц Гарри, десять лет отслуживший в вооруженных силах, организовал соревнования, чтобы продемонстрировать положительное влияние спорта при физических и психологических травмах.

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