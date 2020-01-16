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Принц Гарри сделал первое видеообращение после отказа от королевских привилегий. Запись появилась в официальном Instagram-аккаунте герцога и герцогини Сассекских.

На первых кадрах показаны фрагменты соревнований «Игры непобежденных» (Invictus Games) прошлых лет. Затем Принц Гарри анонсирует, что в 2020 году состязания пройдут в Гааге (Нидерланды), а в 2022-м — в немецком Дюссельдорфе. «История продолжается», — подытожил герцог Сассекский свое видеообращение.

В «Играх непобежденных» принимают участие бывшие или действующие военнослужащие, ставшие инвалидами. Принц Гарри, десять лет отслуживший в вооруженных силах, организовал соревнования, чтобы продемонстрировать положительное влияние спорта при физических и психологических травмах.

8 января принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи, сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сассекских. Пара не будет представлять королевскую семью на официальных мероприятиях, но продолжит «выполнять долг перед Королевой и Содружеством».

13 января британская королевская семья обсудила решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от звания старших членов королевской семьи. После завершения совета Елизавета II объявила, что окончательное решение о будущем принца Гарри и Меган Маркл будет принято в ближайшие дни. В течение переходного периода они смогут жить в Канаде и в Великобритании.