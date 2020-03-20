Мужчина разобрал кладовку на карантине и нашел сотни рулонов туалетной бумаги

Житель Сиднея, Австралия, обнаружил в кладовке сотни рулонов туалетной бумаги сорокалетней давности. Об этом сообщает издание Metro.

Майкл Гуиргис (Michael Guirgis) разбирал старую кладовку покойного отца во время карантина и обнаружил 270 рулонов туалетной бумаги сорокалетней давности. Мужчина рассказал, что его отец переехал в Австралию из Египта в начале 80-х годов прошлого века, и после его смерти в доме осталась кладовка, заполненная старинными вещами. Почти десять лет никто не брался разобрать ее, поэтому залежи туалетной бумаги тоже оставались незамеченными.

«Когда я обнаружил все эти рулоны, у меня было чувство, что я сорвал джекпот», — признался Гуиргис. Он решил, что раздаст найденную туалетную бумагу всем нуждающимся абсолютно бесплатно, так как из-за массовой паники по поводу коронавируса полки магазинов с этим товаром опустели.

Мужчина опубликовал пост на своей странице в Facebook, где рассказал о находке и предложил всем нуждающимся приехать и забрать рулоны бесплатно. Однако он получил столько сообщений от желающих, что понял, что бумаги не хватит на всех. Тогда Гуиргис решил, что в первую очередь отвезет рулоны в благотворительные организации и дома престарелых, а оставшуюся бумагу отдаст тем, кто успеет первым ее забрать.

Гуиргис рассказал, что рядом с кладовкой в его доме есть еще гараж, который никто не разбирал много лет. Он надеется, что найдет там еще несколько рулонов туалетной бумаги.

Ранее сообщалось о жителе Англии, который решил разобрать гараж впервые за много лет и обнаружил там древний амулет, который специалисты оценили в два-три миллиона фунтов стерлингов (от 187 до 280 миллионов рублей). Эксперты полагают, что украшению около четырех-пяти тысяч лет.

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