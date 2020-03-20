Мужчина разобрал кладовку на карантине и нашел сотни рулонов туалетной бумаги

Житель Сиднея, Австралия, обнаружил в кладовке сотни рулонов туалетной бумаги сорокалетней давности. Об этом сообщает издание Metro.
Майкл Гуиргис (Michael Guirgis) разбирал старую кладовку покойного отца во время карантина и обнаружил 270 рулонов туалетной бумаги сорокалетней давности. Мужчина рассказал, что его отец переехал в Австралию из Египта в начале 80-х годов прошлого века, и после его смерти в доме осталась кладовка, заполненная старинными вещами. Почти десять лет никто не брался разобрать ее, поэтому залежи туалетной бумаги тоже оставались незамеченными.
«Когда я обнаружил все эти рулоны, у меня было чувство, что я сорвал джекпот», — признался Гуиргис. Он решил, что раздаст найденную туалетную бумагу всем нуждающимся абсолютно бесплатно, так как из-за массовой паники по поводу коронавируса полки магазинов с этим товаром опустели.
Мужчина опубликовал пост на своей странице в Facebook, где рассказал о находке и предложил всем нуждающимся приехать и забрать рулоны бесплатно. Однако он получил столько сообщений от желающих, что понял, что бумаги не хватит на всех. Тогда Гуиргис решил, что в первую очередь отвезет рулоны в благотворительные организации и дома престарелых, а оставшуюся бумагу отдаст тем, кто успеет первым ее забрать.
Гуиргис рассказал, что рядом с кладовкой в его доме есть еще гараж, который никто не разбирал много лет. Он надеется, что найдет там еще несколько рулонов туалетной бумаги.
Ранее сообщалось о жителе Англии, который решил разобрать гараж впервые за много лет и обнаружил там древний амулет, который специалисты оценили в два-три миллиона фунтов стерлингов (от 187 до 280 миллионов рублей). Эксперты полагают, что украшению около четырех-пяти тысяч лет.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения