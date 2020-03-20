Новое жилье в России подорожало на четверть

За два года к марту 2020-го средняя по России цена квадратного метра строящегося жилья выросла почти на четверть — на 22,6 процента, сообщает ТАСС со ссылкой на аналитические материалы Единого ресурса застройщиков.

По данным аналитиков, к весне текущего года средневзвешенная цена предложения на рынке строящегося жилья составила 80,8 тысячи рублей, а 1 марта 2018-го она равнялась 65,9 тысячи рублей. За год новый «квадрат» подорожал на 13 процентов (в начале марта 2019-го он стоил 71,2 тысячи рублей).

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Дороже всего строящееся жилье в Москве (170,8 тысячи рублей за квадратный метр), Санкт-Петербурге (107,3 тысячи) и Сахалинской области (89,5 тысячи). Наименьший ценник — в Ингушетии (28,8 тысячи рублей), Чечне (29,7 тысячи) и Кабардино-Балкарии (30,2 тысячи).

Согласно отчету Единого ресурса застройщиков, всего весной 2020-го в России возводят 12,6 тысячи жилых домов, совокупная площадь которых превышает 117 миллионов квадратных метров. Из этого объема 3,3 миллиона — это апартаменты.

Ранее в марте России предрекли падение цен на недвижимость. Эксперты отметили, что в настоящее время вкладываться в отечественные квадратные метры нецелесообразно — лучше переориентироваться на объекты за границей или перевести сбережения в доллары.

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