«Лидеры России» изобрели уникальные импланты

Металлический имплантат нового поколения и онлайн-систему мониторинга показателей пульса для россиян старшего поколения разработали участники специализации «Наука» конкурса «Лидеры России». Об этом сообщается в пресс-релизе проекта, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, полуфиналист Евгений Парфенов с командой разработал импланты из металла с так называемыми живыми покрытиями, которые имитируют структуру человеческой кости.

«К ней максимально приближен их физический, химический и биологический состав. (...) Имплантат становится, как своя кость и не болит», — рассказал он.

В рамках задания «Сердце лидера» Парфенов презентовал онлайн-систему мониторинга показателей пульса для пожилых людей.

Конкурсант Михаил Застрожин изучает влияние генов и изменений в них на эффективность и безопасность терапии. Финалист Екатерина Скорб занимается развитием инфохимии — кодированием информации на молекулярном уровне. Она участвовала в разработке сенсора для диагностики ранних стадий мочекаменной болезни.

В разработке платформы для беспилотников участвовала Марина Будько. В качестве конкурсного задания она выбрала автоматизацию практики в университете.

Конкурс «Лидеры России», флагманский проект АНО «Россия — страна возможностей», проводится по поручению президента России Владимира Путина. Итоги певого конкурса глава государства оценил высоко.

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