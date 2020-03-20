Трое заразившихся коронавирусом россиян скрыли от врачей поездку в Италию

Трое жителей Хабаровского края с подтвержденным коронавирусом после возвращения из Италии скрыли эту информацию от врачей. Об этом сообщил зампред регионального правительства Юрий Минаев, передает РИА Новости.

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Чиновник отметил, что власти края просили всех возвращающихся из-за границы предупреждать поликлиники о своей поездке и оставлять информацию о себе по телефону горячей линии. «Но наши земляки приехали, никому не сообщили и нас не предупредили. Если бы они сразу сообщили о себе, мы бы еще минимизировали эту ситуацию», — сказал Минаев.

Он указал, что когда у этих россиян начались симптомы простуды, оперативные службы приняли все меры. Сейчас определяется круг контактировавших с инфицированными. Власти предполагают, что за короткий срок пребывания в стране граждане не успели серьезно разнести инфекцию.

Диагноз у трех хабаровчан подтвердился днем ранее, 19 марта. Их поместили в инфекционные боксы больницы, заболевание протекает в легкой форме.

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