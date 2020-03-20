В Крыму нашли способ улучшить электроснабжение

В Крыму началась цифровизация электрических сетей — таким способом на полуострове решили улучшить надежность и доступность электроснабжения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Сегодня в формате телемоста состоялся торжественный пуск первого объекта федерального проекта НТИ "Энерджинет" "Цифровой РЭС — Крымэнерго" — "Цифровой точки трансформации "Авангард" в селе Штормовое Сакского района. Цифровизация электрических сетей позволит усилить качество и доступность электроснабжения. Кроме того, повысится надежность электроснабжения, снизится время ликвидации аварий и оптимизируются эксплуатационные затраты», — отметил он.

На сегодняшний день первый участок электрических сетей обслуживает два населенных пункта, однако уже к лету 2020 года сеть будет обслуживать свыше 30 тысяч потребителей электрической энергии Сакского района, включая отдыхающих в период курортного сезона.

Национальная технологическая инициатива (НТИ) — долгосрочная программа по созданию новых рынков и обеспечению условий для технологического лидерства России к 2035 году. Ее задачи интегрированы в нацпроект «Наука», который в том числе предполагает создание в стране 14 центров компетенций НТИ к 2024 году. Всего на этот нацпроект планируется выделить более 635 миллиардов рублей.

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