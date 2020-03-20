Звезды «Зомби по имени Шон» переиграли сцену фильма в реалиях коронавируса

Видео: Stolen Picture / YouTube

Британские актеры Саймон Пегг и Ник Фрост, звезды черной комедии Эдгара Райта «Зомби по имени Шон», переиграли одну из ранних сцен фильма в реалиях пандемии коронавируса. Соответствующий ролик появился на YouTube-канале артистов.

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В оригинальной ленте герои Пегга и Фроста, став свидетелями зомби-апокалипсиса, пытаются сформулировать план их дальнейших действий. В итоге они решают отправиться в бар, прихватив по пути родственников и знакомых. В новом ролике

Пегг заявляет Фросту, что следует остаться дома. Актер также отказывается поделиться с другом туалетной бумагой, утверждая, что у него она закончилась, в то время как на его столе лежит запас из десятка рулонов.

Фильм «Зомби по имени Шон» вышел в 2004 году. Пегг и Фрост также сыграли в комедиях Райта «Типа крутые легавые» и «Армагеддец».

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