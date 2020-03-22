Астролог описала глобальные последствия пандемии коронавируса

Астролог Анжела Перл описала, к каким глобальным последствиям может привести пандемия коронавируса. В частности, она предрекла волну банкротств и появление новых миллионеров. Видео с объяснениями астролога опубликовано на ее YouTube-канале.

Она рассказала, что все астрологи «знали», что 2020 год будет тяжелым: в нем произойдет шесть затмений, что на два затмения больше обычного. Кроме того, на сложности года скажется и то, что некоторые планеты «завершают свой цикл».

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По словам Перл, то же соединение планет, которое вызвало коронавирус, называют «аспектом миллионеров». Поэтому астролог уверена, что многие люди разбогатеют во время пандемии коронавируса.

Женщина с уверенностью заявила, что коронавирус заложит новый порядок жизни на много лет вперед. «Кто-то потеряет все и обанкротится, кто-то обогатится», — заверила подписчиков астролог.

22 марта число зараженных коронавирусом в мире превысило 300 тысяч. На первом месте по количеству зараженных остается Китай, там заболели 81345 человек. За ним следуют Италия (53,5 тысячи) и США (26,5 тысячи). В пятерку стран с наибольшим количеством зараженных также входят Испания и Германия.

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