Во Франции захотели ввести чрезвычайное положение из-за коронавируса

Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) одобрило законопроект о введении чрезвычайного санитарного положения из-за ситуации с коронавирусом в первом чтении. О том, что в правительстве захотели пойти на такой шаг, сообщает издание Le Parisien.
Теперь законопроект должен рассмотреть Сенат (верхняя палата парламента). В документе говорится, что Париж сможет «ограничивать общественные свободы», в том числе за счет массового режима самоизоляции, который могут ввести на два месяца. Правительство также сможет вводить особые меры без консультаций с парламентом: например, касающиеся финансовой поддержки предприятий или переноса второго тура муниципальных выборов.
Если документ примут, Париж сможет увеличить штрафы за нарушение режима изоляции. За повторные нарушения плата будет увеличиваться, преступнику также может быть назначено до шести месяцев тюрьмы и привлечение к общественным работам.
По последним данным, во Франции коронавирусом заражены более 14,4 тысячи человек. Во всем мире число инфицированных превысило 307 тысяч.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения