Роналду получил результат теста на коронавирус

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду получил отрицательный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает A Bola.

По информации издания, все игроки «Ювентуса» были протестированы на COVID-19. На сегодняшний день в клубе подтверждены три случая заражения — положительный результат показали тесты защитника Даниеле Ругани, полузащитника Блеза Матюиди и нападающего Пауло Дибалы.

Вследствие этого члены «Ювентуса» были помещены на карантин. При этом нападающий туринцев Гонсало Игуаин, а затем невеста Роналду нарушили условия самоизоляции, за что были подвергнуты критике.

На фоне угрозы развития пандемии ведущие футбольные лиги приостановили сезон. В частности, пауза наступила в чемпионате Италии. Из-за этого годовой заработок Роналду в «Ювентусе» может снизиться на 10 миллионов евро.

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