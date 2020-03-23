Вор уснул на месте преступления и попал в тюрьму

В английском городе Кентербери, графство Кент, в магазине обнаружили спящего вора. Как сообщает издание Daily Star, преступник предстал перед судом и попал в тюрьму.

Прохожий увидел, что дверь в один из магазинов города взломана, и сообщил в полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов нашли в помещении спящего на полу 26-летнего бездомного Уильяма Уиллетта (William Willet).

Рядом с уснувшим на месте преступления мужчиной лежали нож и сумка с украденными товарами. Снаружи здания была найдена еще одна сумка, в которой лежали украденные из автомобилей в разных районах города планшет, спутниковый навигатор и мобильный телефон.

Электроприборы, которые он предположительно украл из магазина ранее в ту же ночь, найдены не были.

Во вторник, 17 марта, Уиллетт признал в суде вину в серии преступлений и был приговорен к двум годам и четырем месяцам тюремного заключения. Кроме того, полицейские по ДНК установили причастность мужчины к краже экипировки для скейтбординга стоимостью 375 фунтов (35,5 тысячи рублей) из автомобиля в городе Витстабл, графство Кент, в декабре 2018 года.

Ранее сообщалось, что вор проник в помещение стрелкового тира в турецком городе Анталия, но через несколько секунд сбежал, так как испугался своего отражения в зеркале. На записи с камеры наружного наблюдения видно, как человек убегает вместе с подельником.

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