Российская теннисистка назвала получеловеком блогера-колясочника

Российская теннисистка Екатерина Бычкова в Twitter раскритиковала блогера-колясочника, автора Telegram-канала «Сталингулаг» Александра Горбунова.

«Какой же реально стал отвратительный "Сталингулаг". От него последнее время хочется блевать. Мерзкий человек (точнее полчеловека) пишет мерзкую *****, которой почему-то все восхищаются», — написала Бычкова.

Позже теннисистка в интервью Sports.ru объяснила свою критику. Она заявила, что ее слова не касались физических возможностей Горбунова. «Моей мыслью было то, что если в человеке отсутствует чувство реальности, адекватность и интеллект, то это только половина от человека», — сказала она.

О том, что Горбунов является автором Telegram-канала «Сталингулаг», а также одноименных аккаунтов в Twitter и Instagram, стало известно в мае прошлого года. В общей сложности на блогера подписаны более 1,3 миллиона пользователей.

Бычкова — победительница 15 турниров Международной федерации тенниса. В 2005 году она была 69-й ракеткой мира.

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