Массовый побег арестантов из российского изолятора попал на видео

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

Массовый побег арестантов из полицейского изолятора временного содержания (ИВС) в селе Кызыл-Мажалык (Республика Тыва) попал на видео. Запись в понедельник, 23 марта, «Ленте.ру» предоставили в Следственном комитете России (СКР).

По версии следствия, 14 апреля 2019 года около 11:00 содержавшийся под стражей 32-летний обвиняемый, осужденный на семь лет за разбой, позвал дежурного по ИВС и попросил вывести его в камеру хранения. Вместе с ним туда отправился еще один 30-летний арестант, также находившийся в статусе обвиняемого.

В камере хранения арестанты придушили дежурного до потери сознания. Когда полицейский очнулся, один из обвиняемых нанес ему несколько ударов ножом по лицу и телу и несколько ударов ногой по голове, от которых потерпевший вновь потерял сознание. Его сообщник забрал у полицейского ключи и открыл камеры с другими арестантами и ворота ИВС.

После этого оба обвиняемых сбежали. В настоящее время в отношении них завершено расследование уголовных дел по части 2 статьи 318 («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей») и части 3 статьи 313 («Побег из-под стражи с применением насилия, совершенный лицом, отбывающим наказание») УК РФ.

Вместе с двумя обвиняемыми побег совершили еще семь арестантов, в отношении каждого из которых были возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 313 («Побег из-под стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание») УК РФ. Все семеро фигурантов уже осуждены судом к различным срокам лишения свободы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru