Rambler Group запустила программу поддержки сотрудников от «Понимаю»

Rambler Group заключила соглашение с сервисом дистанционных консультаций «Понимаю», в рамках которого сотрудники группы компаний получат возможность бесплатно консультироваться с психологами, юристами и финансовыми консультантами.

Все консультации проводятся абсолютно конфиденциально в формате видео- или аудиозвонка, а также в чате. Каждый сотрудник может получить неограниченное число консультаций — столько, сколько необходимо, чтобы решить беспокоящую проблему. Контракт с сервисом заключен до 31 декабря 2020 года.

Для того чтобы получить консультацию, сотруднику необходимо зарегистрироваться в сервисе через веб-платформу или мобильное приложение «Понимаю» для iOS и Android.

«В текущей обстановке, когда все мы ощущаем стресс, связанный с распространением коронавируса, нам очень важно, чтобы наши сотрудники чувствовали себя комфортно психологически. Мы одними из первых в России объявили о переходе на удаленную работу, при этом мы понимали, что дистанционный формат сопряжен с рядом трудностей для коллег, — прокомментировала новость директор по персоналу и внутренним сервисам Rambler Group Анна Паршина. — Наша психика по-разному реагирует на нестандартные условия, нужно научиться организовать свое время и расписание, сохранять позитив в то время, когда количество физических социальных контактов снижено. Мы всегда готовы и рады помочь тем, кто испытывает сложности, а в текущей ситуации, считаем это абсолютно необходимым».

«Мы видим, что спрос на психологические услуги растет, поскольку в большей степени пугает не сам вирус, а неопределенность и непонимание, как жить дальше. Сотрудники — главный актив любой компании, поэтому организованная поддержка со стороны руководства — это самый дальновидный и полезный шаг, который можно предпринять в текущих условиях», — подчеркнул основатель и генеральный директор сервиса «Понимаю» Антон Кушнер.

