Самозанятые смогут уплачивать взносы в Пенсионный фонд из мобильного приложения

Добровольные взносы в Пенсионный фонд РФ (ПФР) самозанятые смогут теперь перечислять через мобильное приложение «Мой налог». Функционал расширен по многочисленным просьбам пользователей. Самозанятому необходимо подать соответствующее заявление через приложение, при этом посещать региональные отделения ПФР не нужно.

Формировать отчисления можно двумя способами: единовременным платежом или произвольной суммой. При уплате страховых взносов не менее фиксированного размера (в 2020 году эта сумма составляет 32 448 рублей за полный календарный год) в страховой стаж засчитывается один календарный год. Размер стоимости страхового года рассчитывается с даты регистрации в ПФР в качестве страхователя до конца календарного года. При уплате страховых взносов, не превышающих минимального размера, в стаж будет засчитан период пропорционально произведенному платежу.

Помимо этого, пользователям приложения «Мой налог» будет доступна информация о состоянии своего лицевого счета в ПФР (о стаже и страховых взносах). Дополнительную информацию можно получить в рубрике «Вопросы и ответы» или обратиться в техподдержку.

Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые зарегистрировались в качестве плательщиков налога на профессиональный доход, не уплачивают фиксированные страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. Однако самозанятый может самостоятельно формировать свой пенсионный стаж и пенсионные накопления.