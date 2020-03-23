Украина найдет спонсоров для застрявших за границей из-за коронавируса граждан

Министерство иностранных дел Украины ищет спонсоров для предоставления материальной помощи гражданам республики, застрявшим за границей в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил замглавы МИД Егор Божок, передает «Укринформ».

Как рассказал Божок, Киев принимает все меры для возвращения украинцев на родину. На случай, если все возможности будут исчерпаны и все страны заблокируют перевозки и начнется «тотальный карантин», существует запасной вариант. Украина будет искать пути материально помочь оставшимся за рубежом соотечественникам. МИД уже обратился к спонсорам с просьбой предоставить такую помощь, поскольку финансовые возможности министерства ограничены.

Божок отметил, что остается сложной ситуация с возвращением украинцев из Латинской Америки и стран Карибского бассейна.

С 18 марта Украина приостановила внутреннее пассажирское сообщение: железнодорожное, автобусное и авиаперелеты. С 16 марта до 3 апреля в страну запрещен въезд иностранцев.

В мире объявлена пандемия коронавируса. Число зараженных превысило 339 тысяч человек. Скончались более 14 тысяч пациентов, выздоровели 99 тысяч. На Украине зафиксированы 73 случая коронавирусной инфекции, в том числе три летальных.

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