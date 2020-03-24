Пойманного ФСБ российского подростка назвали «заторможенным странным чуваком»

Двое подростков, пойманных ФСБ за подготовку массового убийства в учебном заведении Сахалина, вели замкнутый образ жизни и были «ботаниками». Об этом РИА Новости рассказали учащиеся регионального горного техникума.

Один из них вел себя странно, движения у него были заторможенными, поэтому однокурсники подшучивали над ним, называя «заторможенным странным чуваком». У обоих не было девушек, общались они, в основном, в маленькой группе в среднем из пяти учащихся техникума.

Один из студентов сообщил, что поводом для поимки подозреваемых стала шутка. Молодой человек сказал техничке, что взорвет техникум, она сообщила об этом директору, а тот поставил в известность ФСБ. Но оказалось, что этот подросток уже был на контроле у спецслужб, и его задержали.

Один из задержанных был отчислен из техникума по неизвестной причине. Он говорил другим учащимся, что про него пускают слухи и он хочет очистить свое имя.

23 марта ФСБ сообщила о предотвращении массового убийства в учебном заведении Сахалина. Были задержаны двое подростков 2002 и 2003 годов рождения, которые планировали вооруженное нападение. У них изъяты обрез и самодельные бомбы. Оба задержанных являются студентами, они причастны к пропаганде в интернете терроризма, массовых убийств и суицида. Возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»).

В ходе обыска у молодых людей найдены личные дневники с информацией о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение.

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