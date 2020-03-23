ФСБ предотвратила массовое убийство в учебном заведении

Сотрудники ФСБ предотвратили массовое убийство в учебном заведении Сахалина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Задержаны двое подростков 2002 и 2003 годов рождения, которые планировали вооруженное нападение. У них изъяты обрез и самодельные бомбы. Оба задержанных являются студентами, они причастны к пропаганде в сети интернет терроризма, массовых убийств и суицида. Возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»).

В ходе обыска у молодых людей найдены личные дневники с информацией о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение.

Оперативное видео ФСБ опубликовал Telegram-канал РИА Новости.

@navideovidno / Telegram

На кадрах видно, как сотрудники ФСБ заходят в частный дом одного из подозреваемых. Показаны изъятые в ходе обыска оружие и самодельные взрывные устройства, охотничий обрез. Силовики выводят молодого человека из дома и усаживают в автомобиль.

26 февраля российские спецслужбы задержали двух подростков по подозрению в подготовке бойни в саратовской школе. На допросе они заявили, что рассчитывали убить примерно 40 человек. Оба задержанных 2005 года рождения, которые состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств. Их поймали на территории заброшенного бомбоубежища, где они хранили обрез охотничьего ружья.

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