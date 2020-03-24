Олимпийская чемпионка посчитала перенос Игр божьей карой за нападки на Россию

Двукратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Хоркина прокомментировала перенос Игр в Токио на 2021 год. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

41-летняя Хоркина призналась, что не видит альтернативного решения. Она отметила, что в переносе Олимпиады нет «ничего страшного». При этом парламентарий добавила, что считает происходящее «божьим наказанием» за нападки на Россию.

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«Это все случилось, потому что нельзя было обижать Россию, в том числе и наших атлетов. Не зря ведь в нашем гимне есть слова, что нашу землю хранит Бог», — заявила Хоркина. Божья кара, как считает депутат, проявляется и в распространении «смертельной гадости». По всей видимости, Хоркина имеет в виду пандемию коронавируса.

Ранее 24 марта стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) вместе с японскими властями решили перенести Олимпиаду на 2021 год. Паралимпийские игры также не станут проводить нынешним летом.

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