Прибытие «набитого» зараженными коронавирусом поезда в Киев сняли на видео

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В Киев прибыл поезд из Прибалтики, в котором якобы находились зараженные коронавирусом украинские граждане. Произошедшее снял на видео один из очевидцев, на запись обратило внимание EADaily.

На размещенных в сети кадрах видно, как на огороженную территорию железнодорожного вокзала заезжает машина скорой помощи, а около стоящего у платформы состава передвигаются люди в костюмах химзащиты.

Как уточняет издание, поезд с 13 вагонами прибыл днем в понедельник, 23 марта, из Латвии и был сразу же оцеплен полицией. В соцсетях и местных СМИ сообщалось, что состав буквально «набит» путешественниками с «температурой под сорок» градусов. По данным портала, в течение нескольких часов после прибытия пассажиры не покидали вагоны, пока к вокзалу не прибыли микроавтобусы для последующего развоза граждан и помещения их на карантин.

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Позднее, по результатам скрининга, стало известно, что подозрение на коронавирус было установлено у пяти туристов, однако их анализы дали отрицательный результат, и украинцев отпустили на самоизоляцию.

Согласно последним данным, число зараженных коронавирусом на Украине выросло до 84. Больше всего зараженных обнаружено в Черновицкой области — 25. На втором месте Киевская область — 15 инфицированных. Пять случаев коронавируса обнаружено в Ивано-Франковской области. Три пациента на Украине скончались, один выздоровел.

В мире объявлена пандемия коронавируса. Заразились более 350 тысяч человек, 15 тысяч умерли, 100 тысяч излечились.

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