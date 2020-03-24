Прибытие «набитого» зараженными коронавирусом поезда в Киев сняли на видео

В Киев прибыл поезд из Прибалтики, в котором якобы находились зараженные коронавирусом украинские граждане. Произошедшее снял на видео один из очевидцев, на запись обратило внимание EADaily.
На размещенных в сети кадрах видно, как на огороженную территорию железнодорожного вокзала заезжает машина скорой помощи, а около стоящего у платформы состава передвигаются люди в костюмах химзащиты.
Как уточняет издание, поезд с 13 вагонами прибыл днем в понедельник, 23 марта, из Латвии и был сразу же оцеплен полицией. В соцсетях и местных СМИ сообщалось, что состав буквально «набит» путешественниками с «температурой под сорок» градусов. По данным портала, в течение нескольких часов после прибытия пассажиры не покидали вагоны, пока к вокзалу не прибыли микроавтобусы для последующего развоза граждан и помещения их на карантин.
Позднее, по результатам скрининга, стало известно, что подозрение на коронавирус было установлено у пяти туристов, однако их анализы дали отрицательный результат, и украинцев отпустили на самоизоляцию.
Согласно последним данным, число зараженных коронавирусом на Украине выросло до 84. Больше всего зараженных обнаружено в Черновицкой области — 25. На втором месте Киевская область — 15 инфицированных. Пять случаев коронавируса обнаружено в Ивано-Франковской области. Три пациента на Украине скончались, один выздоровел.
В мире объявлена пандемия коронавируса. Заразились более 350 тысяч человек, 15 тысяч умерли, 100 тысяч излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения