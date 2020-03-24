Накопительный потенциал простых россиян упал до минимума за пять лет

Накопительный потенциал простых россиян упал до минимума за последние пять лет. Об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, проведенном на основании данных Росстата.

Под накопительным потенциалом подразумевается количество денег, которое по итогам месяца остается непотраченным и потенциально может быть отложено. За основу для расчетов брались номинальные доходы россиян (то есть доходы в абсолютных числах до поправки на инфляцию) с 2005 года.

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Экономисты установили, что больше всего денег россияне могли откладывать в 2005-2010 годах — тогда у них на руках оставалось непотраченными более 30 процентов дохода. Однако затем количество свободных денег стало неуклонно снижаться и опустилась в 2014 году до 18 процентов на фоне экономического кризиса и санкций.

В 2015-м доля свободных средств подросла до 22,8 процента, однако затем обратилась в затяжное падение. Уже в 2016-м она опустилась до 22,5 процента, в 2017-м — до 20,9 процента, в 2018-м — до 19,3 процента. В 2019-м доля доходов, которые россияне не тратили и могли бы отложить на черный день, почти обновила минимум с 2014 года и упала до 18,8 процента. Таким образом, показатель стал худшим за пять лет.

Реальные располагаемые доходы россиян (доходы после обязательных платежей с поправкой на инфляцию, которые считаются наиболее объективным показателем качества жизни в людей) незначительно выросли в 2019 году на 0,8 процента. До этого они почти непрерывно падали на протяжении пяти лет.

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