По всей России начнут закрывать синагоги

Федерация еврейских общин России (ФЕОР) рекомендовала регионам закрыть для регулярного посещения синагоги, детские образовательные учреждения и общинные центры, не проводить общественные трапезы. Об этом говорится в разосланных письмах главы организации Александра Бороды и главного раввина России Берла Лазара, сообщает «Интерфакс».
Синагоги уже закрылись в Иркутске, Томске, Ростове-на-Дону, Биробиджане. В пресс-службе ФЕОР агентству сказали, что меры имеют превентивный характер, чтобы уберечь здоровье и жизнь окружающих.
Синагоги продолжат свою работу в режиме онлайн. Еврейские образовательные учреждения переводятся на дистанционное обучение, шаббат прихожане проведут дома. Семьям в карантине и пенсионерам начнут доставлять продукты домой.
Ранее в Русской православной церкви заявили, что доступ в российские православные храмы будет ограничен только в случае принятия властями радикальных мер, таких как остановка общественного транспорта, закрытие мест общепита и торговых центров.
По данным на 24 марта, в России 495 зараженных коронавирусом. 22 человека поправились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения