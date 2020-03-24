По всей России начнут закрывать синагоги

Федерация еврейских общин России (ФЕОР) рекомендовала регионам закрыть для регулярного посещения синагоги, детские образовательные учреждения и общинные центры, не проводить общественные трапезы. Об этом говорится в разосланных письмах главы организации Александра Бороды и главного раввина России Берла Лазара, сообщает «Интерфакс».

Синагоги уже закрылись в Иркутске, Томске, Ростове-на-Дону, Биробиджане. В пресс-службе ФЕОР агентству сказали, что меры имеют превентивный характер, чтобы уберечь здоровье и жизнь окружающих.

Синагоги продолжат свою работу в режиме онлайн. Еврейские образовательные учреждения переводятся на дистанционное обучение, шаббат прихожане проведут дома. Семьям в карантине и пенсионерам начнут доставлять продукты домой.

Ранее в Русской православной церкви заявили, что доступ в российские православные храмы будет ограничен только в случае принятия властями радикальных мер, таких как остановка общественного транспорта, закрытие мест общепита и торговых центров.

По данным на 24 марта, в России 495 зараженных коронавирусом. 22 человека поправились.

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