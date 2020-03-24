Желание россиян скупать туалетную бумагу из-за коронавируса объяснили

Желание россиян скупать туалетную бумагу и делать запасы объясняется историческими рефлексами. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил научный руководитель лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка Андрей Курпатов.
По его словам, к таким рефлексам относится страх дефицита и страсть запасаться «на крайний случай». Курпатов заявил, что это «и комично, и трагично одновременно».
Курпатов отметил, что хоть страх как правило и «играет положительную роль», в сложившейся ситуации он является скорее отрицательным явлением, чем положительным. «Я не считаю, что страх — это хорошее средство решения проблемы соблюдения правил эпидемического режима. Нет, когда возникают такие ситуации, ставку надо делать не на страх, а на социальную ответственность», — подчеркнул Курпатов.
Ранее главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян заявил, что повышенный спрос на гречку в России из-за коронавируса связан с событиями советского прошлого. Он, как и Курпатов, также объяснил желание россиян делать запасы исторической памятью россиян о дефиците. «Люди, особенно старшего поколения, помнят послевоенные годы и то, когда было много ограничений. Поэтому сразу такое желание — запастись и что-то купить. Хотя, я уверен, что потом они будут выбрасывать все это», — сказал Тутельян.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения