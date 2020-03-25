Россиян предупредили о росте цен на алкоголь

В России может подорожать импортный алкоголь в связи с падением курса рубля, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующее письмо компании Beluga Group, направленное в рестораны Москвы.

Отмечается, что поставщики алкогольных напитков начали уведомлять своих партнеров о повышении цен на импортные бренды. Beluga Group отметила, что с 1 апреля стоимость увеличится от 7 до 15 процентов.

По словам исполнительного директора «Русбренда» Алексея Поповичева, изменение стоимости алкоголя в торговых сетях будет зависеть от того, согласятся ли на повышение цен сами ритейлеры. Он подчеркнул, что на данный момент розница стремится обеспечить россиян товарами первой необходимости, включая продукты питания. Таким образом, если торговые сети откажутся закупать алкоголь по новым ценам, дистрибуторы либо прекратят поставки и получат за это штрафы, либо продолжат отгрузки по прежней стоимости, пояснил собеседник издания.

С начала года рубль показал максимальное падение по отношению к доллару среди всех валют мира, потеряв почти треть стоимости. Следом за ним идет бразильский реал и мексиканский песо.

В декабре прошлого года сообщалось, что с 1 января 2020 года в России подорожают водка, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия. Согласно указу Минфина, минимальная розничная цена за бутылку водки объемом 0,5 литра вырастет на семь процентов, до 230 рублей (нынешняя цена — 215 рублей), коньяк подорожает более чем на 11 процентов, до 433 рублей за бутылку объемом 0,5 литра (388 рублей). Минимальная розничная цена за бренди составит 315 рублей.

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