Россия призвала весь мир остановить войны из-за коронавируса

Россия призывает все страны прекратить региональные вооруженные конфликты из-за эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 и объявить гуманитарную паузу. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 24 марта на сайте российского МИД.
По словам представителей ведомства, у людей, проживающих в «горячих точках», отсутствует доступ к необходимым лекарствам и врачебной помощи, поэтому продолжение конфликтов «может привести к возникновению гуманитарной катастрофы общемирового масштаба».
Заявление адресовано в первую очередь странам, которые используют свою военную силу за пределами национальных границ. Кроме того, отмечают его авторы, в нынешних условиях не может быть оправданий у односторонних принудительных мер, включая экономические запреты, — они осложняют усилия стран по защите своего населения.
Контеррористические меры предлагается продолжать — жители территорий, контролируемых террористами, находятся в наибольшей опасности. Сообщается, что схожее заявление ранее сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Всего в мире коронавирусной инфекцией заражены более 423 тысячи человек, более 18,9 тысячи погибли, 108,6 тысячи излечились. Вспышка болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения