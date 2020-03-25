Украинцев попросили доносить на нарушающих карантин соседей

Власти украинского города Тернополь попросили горожан доносить на соседей, которые приехали из-за границы и не соблюдают режим самоизоляции. Сообщить о нарушивших меры безопасности можно анонимно, рассказали УНИАН в пресс-службе городского совета.
На сайте совета появилась специальная ссылка, по которой можно сообщить о нарушении. «Если вам известно о прибытии людей из-за границы, которые не соблюдают самоизоляцию в течение 14 дней, если ваши соседи имеют высокую температуру и недавно вернулись из других стран, информируйте об этом Тернопольский оперативный штаб », — говорится в документе.
Получив сообщение, на место приедут врачи и полицейские. Оставить информацию о нарушении карантина можно и по «горячей линии» горсовета.
До 24 апреля по всей Украине действует карантин и режим чрезвычайной ситуации. За нарушение правил безопасности грозит уголовная ответственность. Закрыты все учебные заведения, непродуктовые магазины, запрещены массовые мероприятия, ограничено транспортное движение, граждан просят не покидать дома. По последним данным, в стране заразились коронавирусом 113 человек, четверо скончались. Общее число инфицированных в мире превысило 422 тысячи человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения