Украинцев попросили доносить на нарушающих карантин соседей

Власти украинского города Тернополь попросили горожан доносить на соседей, которые приехали из-за границы и не соблюдают режим самоизоляции. Сообщить о нарушивших меры безопасности можно анонимно, рассказали УНИАН в пресс-службе городского совета.

На сайте совета появилась специальная ссылка, по которой можно сообщить о нарушении. «Если вам известно о прибытии людей из-за границы, которые не соблюдают самоизоляцию в течение 14 дней, если ваши соседи имеют высокую температуру и недавно вернулись из других стран, информируйте об этом Тернопольский оперативный штаб », — говорится в документе.

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Получив сообщение, на место приедут врачи и полицейские. Оставить информацию о нарушении карантина можно и по «горячей линии» горсовета.

До 24 апреля по всей Украине действует карантин и режим чрезвычайной ситуации. За нарушение правил безопасности грозит уголовная ответственность. Закрыты все учебные заведения, непродуктовые магазины, запрещены массовые мероприятия, ограничено транспортное движение, граждан просят не покидать дома. По последним данным, в стране заразились коронавирусом 113 человек, четверо скончались. Общее число инфицированных в мире превысило 422 тысячи человек.

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