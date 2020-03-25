Менеджер Нурмагомедова рассказал об отношении бойца к деньгам

Менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал об отношении россиянина к деньгам. Его слова приводит MMA Junkie.

«Чемпион должен думать о том, как заработать больше денег. Но Хабиб не такой. Он отличается от других бойцов. Хотя я лично считаю, что его целью должен быть именно заработок», — отметил он.

В феврале стало известно, что 31-летний Нурмагомедов отказался от предложения из Саудовской Аравии, согласно которому он мог получить 100 миллионов долларов за поединок с ирландцем Конором Макгрегором. Саудиты сулили ему такую же сумму за бой с американским боксером Флойдом Мэйуэзером.

По словам Абдель-Азиза, гонорар Нурмагомедова за его последний поединок против Дастина Порье в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) составил больше шести миллионов долларов. Бой прошел в сентябре 2019-го. Россиянин второй раз защитил титул чемпиона организации, одержав 28-ю победу в карьере.

19 апреля Нурмагомедов должен встретиться в октагоне с американцем Тони Фергюсоном. Место проведения поединка неизвестно. Турнир пройдет без зрителей из-за пандемии коронавируса.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!