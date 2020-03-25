Россиянам объяснили особенности общения с детьми во время пандемии коронавируса

Родителям во время пандемии коронавируса не стоит паниковать, а ситуацию надо объяснять спокойно и открыто, так как дети должны оставаться спокойными. Особенности общения с детьми объяснила психолог-педиатр по раннему развитию Олеся Васильева, передает агентство «Москва».

По словам Васильевой, родителям надо объяснять ситуацию правдиво, но не нагнетать обстановку — стоит сказать, что идет распространение заболевания, которое «чуть тяжелее, чем ОРВИ», и надо быть осторожными. Психолог подчеркнула, что если взрослые не проявляют панику, то и дети воспринимают информацию нормально.

Эксперт добавила, что важно сохранять режим дня и двигательную активность детей в самоизоляции, чтобы они не отвыкали от графика и им не было бы тяжело после карантина.

Ранее педиатр Евгений Комаровский раскрыл способ распознать коронавирус у детей. По его словам, детский организм лучше справляется с вирусом, а симптомы при болезни схожи с ОРВИ. Так, рвота и диарея могут быть признаками коронавируса. Медик призвал обследовать детей при любых непонятных симптомах, изменении частоты и ритма дыхания, а также любых проблемах со стулом.

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