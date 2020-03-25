Российский город обвинили в хайповых «коронавечеринках»

Первый заместитель председателя Комиссии по общественному контролю Общественной палаты России Артем Кирьянов рассказал о хайповых «коронавечеринках», проводимых в Краснодаре, в передаче «Прямой эфир» с Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1». Запись передачи доступна на Youtube-канале.
«Вот вы слышали про "коронавечеринки" в Краснодаре? Это такая хайповая история, когда в клубах собирается совершенно точно больше 50 человек, закупаются маски дефицитные сегодня, гели для рук. Это попытка нажиться на достаточно острой сегодня ситуации, не задумываясь ни о чем: ни об окружающих, ни о последствиях, ни о том, как это вообще неэтично смотрится», — объяснил Кирьянов.
Согласно последним данным, число зараженных коронавирусом нового типа в мире превысило 415,8 тысячи человек, скончались 18,5 тысячи, более 107,8 тысячи вылечились. В России зарегистрировано 495 случаев заражения COVID-19, 22 человека излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения