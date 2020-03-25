Шойгу сообщил о способах проникновения «оппозиции» на военные объекты России

Прозападная оппозиция пытается проникнуть на российские военные объекты, заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании Совета Федерации. Его цитирует РИА Новости в среду, 25 марта.

По его словам, обучаемые за рубежом активисты «прозападного оппозиционного дивизиона» «лезут в госпитали, где лежат наши раненые, на кладбища, на поминки, в семьи наших погибших ребят». Они снимают входы и выходы из военных закрытых объектов и выкладывают в интернет, продолжил он.

Сергей Шойгу добавил, что в ряде случаев эти действия прикрываются законом о СМИ. Он отметил, что в странах Запада на подобные попытки реагируют серьезно.

В связи с этим глава оборонного ведомства призвал сенаторов отрегулировать российское законодательство в данной области. Он указал на рост количества кибератак на информационную инфраструктуру Вооруженных сил РФ.

Ранее в среду президент России Владимир Путин приказал проверить армию на готовность к борьбе с коронавирусом. Проверки будут проводиться только на полигонах.

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