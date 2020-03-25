Украинский монастырь начал производить антисептики для рук в условиях эпидемии

Киевский мужской монастырь, основанный в XI веке, в районе Выдубичи начал производство антисептических средств в разгар эпидемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Монахи уверяют, что при изготовлении четко следуют рецепту Всемирной организации здравоохранения.

По словам главы отдела социальной помощи Православной церкви Украины (ПЦУ) Романа Холодова, средства будут бесплатно распространяться по всей Украине. Их раздадут нуждающимся священники ПЦУ.

20 марта правительство Украины ввело в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях режим чрезвычайной ситуации. На всей территории страны был объявлен карантин, за несоблюдение правил которого предусматривается уголовная ответственность. В крупнейших городах Украины ограничено движение общественного транспорта.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 113 человек, трое скончались. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 422 тысячи человек. 18,9 тысячи умерли, почти 110 тысяч излечились.

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