ФСБ задержала новых участников террористической сети в российской колонии

На Северном Кавказе оперативники ФСБ задержали пятерых новых участников масштабной сети террористов, которая действовала в российской колонии с 2013 года. Об этом в среду, 25 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, уроженец Дагестана Шахбан Гасанов, отбывавший наказание в исправительной колонии №2 (ИК-2) УФСИН по Республике Калмыкия, создал преступную группу, которая занималась оправданием и пропагандой идей терроризма.

Во время обыска в колонии следователи обнаружили экстремистскую литературу и символику запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Покровительство организации за денежное вознаграждение осуществлял первый заместитель начальника колонии. За семь лет в сообщество вошли свыше 100 заключенных.

В рамках возбужденного СКР уголовного дела по статье 205 («Террористический акт») были задержаны еще пять человек в различных городах Северного Кавказа и Ставропольского края. Все они ранее отбывали наказание в ИК-2 на территории Калмыкии и были причастны к организации Гасанова. Всего фигурантами уголовного дела стали 27 человек.

В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Следствие проверяет причастность подозреваемых к другим преступлениям, устанавливается роль и степень их участия в террористической ячейке. Расследование уголовного дела продолжается.

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