Россияне стали грызть меньше семечек

В России из-за роста популярности здорового образа жизни стали грызть меньше семечек. Об этом свидетельствуют данные потребительской панели GfK, исследование имеется в распоряжении «Ленты.ру».

По итогам прошлого года, потребление сократилось на 7 процентов. «Это единственный сегмент рынка снеков, который продемонстрировал столь значительное снижение покупок», — констатировали специалисты. Одновременно в GfK предполагают, что у этой категории есть шанс восстановиться за счет самоизоляции и роста домашнего потребления. Эксперты напомнили, что в период кризиса 2014-2015 годов также росло домашнее потребление: тогда спрос на семечки подскочил на 25 процентов.

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«На волне интереса к здоровому образу жизни активно росли продажи снеков нового поколения — варианты для ЗОЖ-потребителей, удобные снеки для индивидуальных перекусов и перекусов в компании», — рассказали в GfK. Большой популярностью сейчас пользуются тортильи и кукурузные чипсы, а также фруктовые и злаковые батончики. Крупнейшая категория снеков — картофельные чипсы — выросла на 13 процентов.

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