Условия ограничения международного авиасообщения в России уточнили

Росавиация уточнила условия ограничения международного авиасообщения с другими странами, вступающее в силу с 27 марта. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Исключения из запрета составят полеты, связанные с вывозом россиян из других стран, иностранных граждан в иностранные государства, а также грузовых, почтовых, санитарных, гуманитарных рейсов.

Помимо этого, будут разрешены перегоны пустых воздушных судов для технического обслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории России, а также полеты, осуществляемые по отдельным решениям российского правительства.

С 27 марта Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.

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