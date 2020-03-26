В Литве заразились коронавирусом десятки военных НАТО

В Литве заразились коронавирусом два десятка военнослужащих международного батальона НАТО. Об этом в четверг, 26 марта, сообщает Delfi.
Гражданство большинства пациентов неизвестно. Сообщается, что двое зараженных — голландцы, они доставлены в Нидерланды. Чтобы остановить распространение вируса, учения проводятся только внутри батальона, совместные действия с другими подразделениями ограничены.
Боевая группа батальона Сил передового базирования НАТО была дислоцирована в Литве в 2017 году, батальоном командует Германия.
По последним данным, в Литве заразились коронавирусом 290 человек. Четверо скончались, один выздоровел. Карантин действует до 13 апреля. Премьер-министр республики заявил, что граждане, которые откажутся соблюдать двухнедельную самоизоляцию после возвращения из-за границы, не смогут вернуться на родину.
В мире объявлена пандемия. Коронавирус выявлен у 472 тысяч человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения