Молдавия ограничила поставку лекарств в Приднестровье

Правительство Молдавии ограничило поставку лекарств в Приднестровскую Молдавскую республику (ПМР). Об этом сообщает EADaily.

Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев уточнил, что сейчас на границе заблокированы шесть грузовиков с медикаментами для Приднестровья.

По его словам, запрашиваемая молдавской стороной информация Тирасполем была оперативно предоставлена, но вопрос так и не был решен. Он также уточнил, что после введения карантина на Украине медикаменты подступают в Приднестровье только через Молдавию.

Ранее парламент Молдавии принял решение о введении в стране режима чрезвычайной ситуации до 17 мая. Правительство с 17 марта приостановило также международное авиасообщение и закрыло наземные границы. Помимо этого, в Молдавии запрещены массовые мероприятия, отменены занятия в образовательных учреждениях, закрываются магазины и рестораны. Аналогичные меры приняты на Украине.

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