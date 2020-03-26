Посол Украины в Латвии пригрозил уничтожить диаспору за пророссийские настроения

Посол Украины в Латвии Александр Мищенко пригрозил уничтожить украинскую диаспору за пророссийские настроения. Об этом в интервью «Sputnik Латвия» заявила руководитель Объединения украинских обществ Латвии Ирина Дукуле.

По ее словам, «старые латвийские украинцы» продолжительное время подвергаются травле со стороны посла за нежелание публично «выступать против агрессии России». Дукуле считает, что дипломат приехал в Латвию специально, чтобы разобщить местные украинские общества.

Так, Мищенко требует «на каждом углу осуждать страну-агрессора» и не оставаться вне политики. Дукуле рассказала, как во время фестиваля «Славянский венок» в городе Вангажи, куда были приглашены и российские дипломаты, посол отказался выступать после того, как его попросили воздержаться от речи про «агрессию России».

В то же время она подчеркивает, что культура должна оставаться вне политики, однако Мищенко выступает за украинизацию диаспоры и не приветствует использование русского языка. «Я не выдержала — перешла на русский. Потому что так быстрее могу подобрать слова — все-таки сорок лет уже живу в Латвии. Это его еще больше завело. "Почему на украинском не говорите?!", — возмутился он. Я ответила, что как мне удобно, так и буду говорить», — сказала Дукуле.

Она добавила, что попытки жаловаться на Мищенко в министерство иностранных дел Украины и в офис президента Владимира Зеленского ни к чему не привели, поскольку жалобы пересылали обратно в украинское посольство в Латвии.

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