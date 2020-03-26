Китай и США решили отвлечься от разногласий ради борьбы с коронавирусом

Лидеры Китая и США решили отвлечься от разногласий и не концентрироваться на них во время саммита «Большой двадцатки» ради борьбы с коронавирусом. Об этом пишет издание South China Morning Post.
Согласно дипломатическим источникам издания, лидеры согласились с тем, что коронавирус — это общая угроза человечеству, и для борьбы с ним необходимы совместные усилия.
Участники «Большой двадцатки» встретятся 26 марта в формате видеоконференции. Предполагалось, что встречу может осложнить кризис на фоне развала сделки ОПЕК+ и растущее напряжение между США и Китаем, касающееся происхождения коронавируса.
Разногласия между странами вновь начались после того, как 12 марта представитель МИД КНР Чжао Лицзянь предположил, что вирус SARS-CoV-2 в Ухань привезли американские военные.
По последним данным, во всем мире коронавирусом заразились 471,8 тысячи человек. 21,3 тысячи умерли, а 114,9 тысячи вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения