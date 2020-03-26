Китай и США решили отвлечься от разногласий ради борьбы с коронавирусом

Лидеры Китая и США решили отвлечься от разногласий и не концентрироваться на них во время саммита «Большой двадцатки» ради борьбы с коронавирусом. Об этом пишет издание South China Morning Post.

Согласно дипломатическим источникам издания, лидеры согласились с тем, что коронавирус — это общая угроза человечеству, и для борьбы с ним необходимы совместные усилия.

Участники «Большой двадцатки» встретятся 26 марта в формате видеоконференции. Предполагалось, что встречу может осложнить кризис на фоне развала сделки ОПЕК+ и растущее напряжение между США и Китаем, касающееся происхождения коронавируса.

Разногласия между странами вновь начались после того, как 12 марта представитель МИД КНР Чжао Лицзянь предположил, что вирус SARS-CoV-2 в Ухань привезли американские военные.

По последним данным, во всем мире коронавирусом заразились 471,8 тысячи человек. 21,3 тысячи умерли, а 114,9 тысячи вылечились.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!