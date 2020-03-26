В Багдаде обстреляли посольство США

Как минимум две ракеты упали в четверг, 26 марта, в «зеленой зоне» Багдада. Об этом сообщает ТАСС.

Ракеты разорвались недалеко от посольства США. Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

В «зеленой зоне» столицы Ирака находятся основные правительственные здания и иностранные дипломатические представительства.

14 марта неизвестные нанесли удар по территории базы с американскими войсками в Ираке. База, на которой располагаются в том числе войска международной коалиции, возглавляемой США, обстреляли второй раз за четыре дня. Один из иракских военных сообщил, что ее территорию упало не менее 10 ракет.

С начала года американское посольство несколько раз подвергалось ракетным ударам. Серия атак началась после того, как в ночь на 3 января войска США убили генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Операция получила название «Мученик Сулеймани».

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