Ситуацию с коронавирусом сравнили со вспышкой оспы в Москве

Для российской армии ситуация с COVID-19 не является непривычной, поскольку еще в 1959 году военные врачи остановили вспышку оспы в Москве, пишет обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин.

«Силами специалистов 15-го управления Минобороны, занимавшегося разработкой и испытаниями биологических препаратов, была проведена массовая вакцинация населения. За 19 дней ее прошли почти 10 миллионов человек. Это стало первым и самым масштабным применением армии в отражении биологической опасности в СССР», — сравнивает автор.

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Литовкин пишет, что работа с сибирской язвой, туляремией, чумой и различными лихорадками позволили создать в СССР и России банк антидотов, и напоминает, что Россия отправила в Италию только одну бригаду из 15 существующих в войсках радиационной, химической и биологической защиты, что «никак не повлияет на нашу собственную боеготовность и безопасность».

В марте Университет штата Луизиана (США) сообщил, что прием ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента и блокаторов рецепторов ангиотензина II, рекомендуемый, в частности, пожилым людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышает у данных лиц вероятность заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

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