Ситуацию с коронавирусом сравнили со вспышкой оспы в Москве

Для российской армии ситуация с COVID-19 не является непривычной, поскольку еще в 1959 году военные врачи остановили вспышку оспы в Москве, пишет обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин.
«Силами специалистов 15-го управления Минобороны, занимавшегося разработкой и испытаниями биологических препаратов, была проведена массовая вакцинация населения. За 19 дней ее прошли почти 10 миллионов человек. Это стало первым и самым масштабным применением армии в отражении биологической опасности в СССР», — сравнивает автор.
Литовкин пишет, что работа с сибирской язвой, туляремией, чумой и различными лихорадками позволили создать в СССР и России банк антидотов, и напоминает, что Россия отправила в Италию только одну бригаду из 15 существующих в войсках радиационной, химической и биологической защиты, что «никак не повлияет на нашу собственную боеготовность и безопасность».
В марте Университет штата Луизиана (США) сообщил, что прием ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента и блокаторов рецепторов ангиотензина II, рекомендуемый, в частности, пожилым людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышает у данных лиц вероятность заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения