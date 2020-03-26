В Москве силовики спасли из подвала рыдающего пленника банды и попали на видео

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В Москве задержали 11 членов банды, которая грабила перевозчиков денег и похищала людей ради выкупа. Оперативное видео спасения силовиками одного из пленников группировки, который провел в подвале больше четырех дней, в четверг, 26 марта, публикует издание Baza.

Пленник сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что ему страшно, а когда его достали из подвала, разрыдался. Его похитителей задержали в минувшую субботу, 21 марта. Их обвиняют по целому ряду статей УК РФ, при этом некоторые из задержанных уже дали признательные показания.

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